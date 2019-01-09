Denizli'de eğitime kar ve buzlanma engeli

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5\'i taşımalı eğitim veren 7 ilçede daha okullar tatil edildi.

Denizli\'de soğuk hava ve kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Bazı ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Denizli Valiliği\'nce, şiddetli buzlanma tehlikesi nedeniyle Acıpayam, Serinhisar, Çardak, Bozkurt\'ta okullar bir gün tatil edilmişti. Bu 4 ilçenin ardından Babadağ ve Çameli ilçelerinde de okullar bugün tatil edildi. Pamukkale, Tavas, Honaz, Çal ve Baklan\'da ise taşımalı eğitim veren okullarda da eğitime bugün 1 gün ara verildiği belirtildi.

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