Denizli'de Eğitim-İş'ten yeni müfredata tepki

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- EĞİTİM-İş Denizli Şubesi üyeleri, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yeni müfredatı protesto etti.

Eğitim-İş Denizli Şubesi\'nin yeni müfredata tepki göstermek amacıyla düzenlediği eylemde, grup üzerinde \'Atatürk\'ü anlatmaya devam edeceğiz\' ve \'Gerici müfredata hayır\' yazan pankartlar taşıdı. Eğitim-İş\'in Başkanı Namık Kemal Aydoğan grup adına basın açıklamasını yaptı. Aydoğan, 2016-2017 eğitim öğretim yılının, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL uygulamaları ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile eğitimde yeniden yapılandırma ve muhafazakarlaştırma uygulamalarının en ağır şekilde yaşandığı dönem olduğunu savundu. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın yeni müfredatla çağdaş eğitimi yok etmeye çalıştığını öne süren Aydoğan, \"Milli Eğitim Bakanlığı, yangından mal kaçırırcasına hazırladığı ve bu eğitim yılında uygulamaya koyacağı yeni müfredatla bilimsel ve laik eğitimin son parçalarını da yok etmeye çalışmıştır. Yeni müfredat, iktidarın siyasi amaçlarını yerine getirmeye yöneliktir. Tüm okullar imam hatipleştirilmektedir. Her yönden sakıncalı olan haftalık ders çizelgelerinin iptali için Danıştay nezdinde sendikamızca dava açılmıştır\" dedi

İSLAMİ VAKIF ELEŞTİRİSİ

Namık Kemal Aydoğan, İslami vakıfların okullarda faaliyet yürütmelerine karşı olduklarını belirterek, \"2017-2018 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan çok Diyanet, gerici dernek, vakıf ve cemaatlerin okullardaki faaliyetlerine tanık olacağız. Devlet taşınmazlarının bu yapılara devri, tarikat ve cemaatlere yurt, etüt merkezi açma imkanı tanınmasına yönelik adımların hepsine tepki göstermiş ve yargıya taşımıştık. Ancak MEB, karşımıza Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Birlik Vakfı ile imzaladığı protokoller ile çıkmıştır. Yani FETÖ tarafından henüz kandırılmadan önce okullara Said-i Nursi\'yi sokma gayretindeki AK Parti, bu protokolle birçok şeyhin çağdışı kitaplarını çocuklara dayatabilecektir\" diye konuştu.

\'ÖZEL YURTLAR KAPATILMALI\'

Aydoğan, özel yurtların kapatılması gerektiğini savunarak, \"İlköğretim ve lise çağındaki çocuklarımız devletin bizzat hizmet verdiği yurtlarda barınma ihtiyacını karşılamalı, hiçbir suretle özel teşebbüs, dernek ve vakfın faaliyetine izin verilmemelidir. Eğitim-İş olarak özel yurtların kapatılmasını talep ederek, özel öğrenci barınma hizmetleri yönetmeliğinin iptali için dava açmış bulunuyoruz\" dedi.

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