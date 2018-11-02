Denizli'de düğün ve nişanlarda magandalara afişli uyarı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Valiliği, düğün ve nişan gibi etkinliklerde silahlarıyla rastgele ateş açan magandalara karşı harekete geçti. Genelge yayınlanan Valilik, açık alanda düğün ve nişan yapacak kişilerden, havaya ateş açılmaması için taahhütname alınacağını ve organizasyonun yapılacağı yerde herkesin görebileceği yere \'Mutluluğa kurşun sıkma, hayatı karartma\' yazılı afiş asılmasını zorunlu kıldı.

Denizli Valisi Hasan Karahan tarafından yayımlanan genelgede düğün, nişan ve spor karşılaşmaları gibi etkinliklerde silahla havaya ateş açılması sonucu yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi dikkat çekildi. Genelgede, açık alanda yapılan düğün ve nişan gibi etkinliklerde herkesin görebileceği yere \'Mutluluğa kurşun sıkma, hayatı karartma\' yazılı afiş asılması zorunlu hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Organizasyon sahiplerine izin verilirken, organizasyonda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacaktır. Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla 50x70 santimetre ebadında havaya ateş açılmaması ve silah kullanılmamasına yönelik hazırlanan ekteki afiş örnekleri temin edilerek tüm katılımcıların görebileceği şeklide organizasyon alanlarına asılacaktır.\"

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