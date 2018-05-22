Denizli'de drone'lu uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, özel harekât polislerinin de katılımıyla, drone kullanılan operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16\'sı tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı belirlenen bir gruba yönelik, teknik takip başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan polis, geçen pazar günü harekete geçti. Denizli merkez ve Sarayköy ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Drone kullanılan, ayrıca özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonda, 6 evin çelik kapıları koçbaşı ile kırılarak açıldı. Evlerde yapılan aramalarda, 600 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 4 gram esrar, 1 gram LSD adlı uyuşturucu, 8 gram sentetik kannobinoid, 2 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirdi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16\'sı tutuklanırken, 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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