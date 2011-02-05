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Yaşam

DENİZLİ'DE DEPREM DENİZLİ (A.A)

05 Şubat 2011 12:21

-DENİZLİ'DE DEPREM DENİZLİ (A.A) - 05.02.2011 - Denizli'de saat 09.17'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre, saat 09.17'de Denizli merkezli 3,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Öte yandan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, depremin merkez üssünün Denizli'nin Akköy ilçesi olduğunu bildirerek, büyüklüğünü ise 4,0 olarak açıkladı.  Denizli'nin Honaz ilçesinde de saat 04.06'da 2.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

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