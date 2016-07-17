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15 Temmuz Darbe Girişimi

Denizli'de darbe girişimi kapsamında gözaltına alınan erler, kışlaya döndü; rütbelilerin işlemleri sürüyor

Ankara'ya götürülmek istenen 515 askeri personel havalimanında gözaltına alınmıştı

17 Temmuz 2016 04:41

Denizli'de darbe girişimi soruşturması kapsamında, Denizli 11'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da aralarında bulunduğu askerlerden er rütbeli olanlar, ifadelerinin ardından kışlalarına gönderildi.

TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından dün gece Çardak Havalimanı'nda gözaltına alınan ve Hasan Güngör Spor Salonu'nda tutulan er ve erbaşlar, otobüslerle İl Emniyet Müdürlüğü binasına götürülerek ifadeleri alınıyor.

Er ve erbaşların, ifadelerinde "rütbeliler tarafından tatbikata ya da intikale götürüldükleri söylenerek araçlara bindirildiklerini anlattıklar.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli 11. Komando Tugayı'ndan nakliye uçaklarıyla Ankara'ya götürülmek istenen 105'i rütbeli 515 askeri personelin, Çardak Havalimanı'nda gözaltına alındığını bildirmişti. 

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