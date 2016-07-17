Denizli'de darbe girişimi kapsamında gözaltına alınan erler, kışlaya döndü; rütbelilerin işlemleri sürüyor

Denizli'de darbe girişimi soruşturması kapsamında, Denizli 11'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da aralarında bulunduğu askerlerden er rütbeli olanlar, ifadelerinin ardından kışlalarına gönderildi.

TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından dün gece Çardak Havalimanı'nda gözaltına alınan ve Hasan Güngör Spor Salonu'nda tutulan er ve erbaşlar, otobüslerle İl Emniyet Müdürlüğü binasına götürülerek ifadeleri alınıyor.

Er ve erbaşların, ifadelerinde "rütbeliler tarafından tatbikata ya da intikale götürüldükleri söylenerek araçlara bindirildiklerini anlattıklar.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli 11. Komando Tugayı'ndan nakliye uçaklarıyla Ankara'ya götürülmek istenen 105'i rütbeli 515 askeri personelin, Çardak Havalimanı'nda gözaltına alındığını bildirmişti.