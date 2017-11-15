Denizli'de cip, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü (3)

CENAZESİ İSTANBUL\'A UĞURLANDI

Denizli\'nin Sarayköy ilçesinde, park halindeki TIR\'a arkadan çarpan cipte ölen 15 Temmuz Gazisi Recep Halil Gültekin\'in (50) cenazesi, yapılan otopsinin ardından İstanbul\'a uğurlandı.

Gazi Recep Halil Gültekin\'in ağabeyi İbrahim Gültekin, cenaze için kente geldi. İbrahim Gültekin, kardeşinin iki arkadaşıyla birlikte Denizli\'ye doğru yolculuk ettiğini belirterek, \"Kardeşimin ölüm haberini gelen telefonla öğrendik. Hemen buraya geldik. Cenazemizi teslim aldık. Kardeşim ve ben Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde 15 Temmuz\'da darbecilere direndik. Kardeşim izli mermilerin yapmış olduğu şarapnel parçalarıyla yaralandı. Bir şarapnel parçası hala sağ gözünün kenarında duruyordu. Köprüde gözümüzün önünde 3 kişi vuruldu, kardeşim de yaralanmıştı. Kendisi yat kaptanıydı, ara vermişti. Evli ve 3 çocuk babasıydı\" dedi.

Gültekin\'in cenazesini uğurlamaya; Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Güney Kaymakamı Fatih Bayram, Sarayköy İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Berkay Özkan, Sarayköy İlçe Emniyet Müdürü Alper Akkaya ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'nden yetkililer katıldı. Cenaze, önünde Türk bayrağı bulunan cenaze aracıyla İstanbul\'a uğurlandı.

Recep Halil Gültekin\'in cenazesinin yarın Beykoz Merkez Camii\'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Şahinkaya Mezarlığı\'nda babasının yanında toprağa verileceği belirtildi.



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