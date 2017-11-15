T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizli'de cip, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan cipteki 3 kişi öldü

15 Kasım 2017 14:27

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesinde, park halindeki TIR\'a arkadan çarpan cipteki 3 kişi öldü.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Denizli- Aydın karayolu üzerindeki Duacılı mahallesinde meydana geldi. Sarayköy yönünden Denizli yönüne gelen Mehmet Fatih Balkan (44) yönetimindeki 34 FD 3876 plakalı cip, Molla Bekir Efe Parkı yanında park halinde olan ve sürücüsü Osman Süllerli\'nin de içerisinde bulunduğu 20 AYA 37 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Sürücü Balkan, Recep Halil Gültekin (50) ve Osman Altun, araçta sıkıştı.
Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Balkan ve Recep Halil Gültekin\'in, kaza yerinde öldüğü belirlendi. İtfaiyenin sıkıştığı yerden çıkardığı Altun ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Altun da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ölen 3 kişinin de cansız bedenleri, Devlet Hastanesi morguna konuldu. TIR şoförü Süllerli, kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA DENİZLİ SarayköyTIRKazaDenizli AydınDuacılıSarayköyDenizliMehmet Fatih BalkanFDMolla Bekir Efe ParkıOsman SüllerliAYASürücü Balkan Recep Halil GültekinOsman AltunSağlıkBalkanRecep

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24