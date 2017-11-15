Denizli'de cip, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesinde, park halindeki TIR\'a arkadan çarpan cipteki 3 kişi öldü.

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Denizli- Aydın karayolu üzerindeki Duacılı mahallesinde meydana geldi. Sarayköy yönünden Denizli yönüne gelen Mehmet Fatih Balkan (44) yönetimindeki 34 FD 3876 plakalı cip, Molla Bekir Efe Parkı yanında park halinde olan ve sürücüsü Osman Süllerli\'nin de içerisinde bulunduğu 20 AYA 37 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Sürücü Balkan, Recep Halil Gültekin (50) ve Osman Altun, araçta sıkıştı.

Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Balkan ve Recep Halil Gültekin\'in, kaza yerinde öldüğü belirlendi. İtfaiyenin sıkıştığı yerden çıkardığı Altun ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Altun da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölen 3 kişinin de cansız bedenleri, Devlet Hastanesi morguna konuldu. TIR şoförü Süllerli, kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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