Denizli'de CHP'nin delege seçiminde kavga: 2 yaralı (2)

\'DARP EDİLDİM\'

CHP Merekezefendi ilçe delege seçimlerinde çıkan kavgada yaralanan İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Çolak, olayı anlattı. Yaşanan karışıklıktan ortaya çıkan bir olay olduğunu belirten Çolak, vücuduna yaralar ve ezilmeler olduğunu söyledi. Çolak, \"Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Ali Şaşmaz beni kurtarmak isterken darp edildi. Ben kenara çekildim. Bu arada vücudumda birçok darp izi var. Tekme tokat üzerime gelince düştüm. Düşünce sırtım yere duvara geldi. Doku ezilme şeklinde omzumda, kolumda ve ayağımda ezilmeler var. Adli rapor aldım. Şikayetçi oldum\" dedi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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