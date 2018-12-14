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Denizli'de 'ByLock' operasyonu: 14 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında öğretmelerinde bulunduğu  22 kişiden 14'ü tutuklandı

14 Aralık 2018 23:39

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında öğretmelerinde bulunduğu  22 kişiden 14\'ü tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 14’ü tutuklanırken, 8\'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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