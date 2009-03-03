Denizli'de bir günde 33 deprem oldu

Denizli’de dün büyüklükleri 2.6 ile 3.4 arasında 33 deprem meydana geldiği öğrenildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Denizli ile Honaz, Sarayköy, Akköy, Beyağaç ilçelerinde dün 33 deprem kaydedildi. Depremlerin büyüklüğü 2.6 ile 3.4 arasında oldu.



Denizli’de yapılan deprem tatbikatı sırasında da yaşanan sarsıntı ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Denizli Valisi Yavuz Erkmen, iki günden bu yana Denizli’de depremler meydana geldiğini söyledi.



Erkmen, 24 Aralık 2008 tarihinde de buna benzer bir olayın yaşandığını, 200’ün üstünde yer sarsıntısının meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Dünden beri ilimizde sarsıntılar meydana geliyor. Ortalama 3 şiddetinde depremler yaşıyoruz. Temennimiz çok büyük bir afetle karşılaşmamaktır. Ancak biz afet olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Denizli’nin birinci derece deprem bölgesinde olması nedeniyle her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan depremde ne yapacağımızın bilinmesi, hazırlıkların önceden yapılması, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesidir."



