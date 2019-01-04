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Denizli'de bahçe duvarı araçların üzerine yıkıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniye yıkılan duvar, park halindeki 3 otomobilde hasara neden oldu

04 Ocak 2019 13:26

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniye yıkılan duvar, park halindeki 3 otomobilde hasara neden oldu.
Denizli\'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak, saat 03.30 sıralarında, yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 1598/1 Sokak\'ta arsayı çevreleyen 15 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde olan duvar, rüzgarın şiddetine dayanamadı. Biriketlerden örülü duvarın 10 metrelik bölümü, büyük bir gürültüyle park halindeki 3 otomobilin üzerine yıkıldı. Duvarın altında kalan 3 otomobilde, hasar meydana geldi. Otomobil sahiplerinden Hasan İsbak, \"Otomobilimi krediyle almıştım. Borcunu daha yeni ödemeye başlamıştım. Cana geleceğine mala gelsin\" dedi.
Polis ve belediye ekipleri zarar tespit çalışmasına başladı.

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