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Yaşam

Denizli'de akaryakıt istasyonunda patlama

Patlamada 1 kişi yaralandı

12 Kasım 2017 22:51

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda tankerin depoya LPG boşaltması sırasında meydana gelen patlama nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağbaşı Mahallesi Denizli-Antalya Karayolu'ndaki bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında bulunan depoya LPG boşaltımı sırasında yangın çıktı, ardından da büyük bir gürültüyle patlama oldu.

Patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, alevlerin istasyonun ön kısmına sıçramasını önledi.

Yaralı ise 112 acil servis ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Denizliakaryakıt istasyonupatlama

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