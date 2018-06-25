Denizli'de AK Parti 4, CHP 3 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri\'nde Denizli genelinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti 4, CHP 3 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. MHP geçen seçimde kazandığı 1 milletvekilliğini bu seçimde yitirirken, yeni kurulan İYİ Parti 1 milletvekili elde etti. CHP ise vekil sayısını artırarak bu kez 3 milletvekili çıkardı.

Denizli\'de 747 bin 897 seçmenden yaklaşık 680 bini, 2 bin 337 sandıkta oy kullandı. Katılım oranının yüzde 91\'i geçtiği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47.8, Muharrem İnce yüzde 35.4, Meral Akşener yüzde 13.8, Selahattin Demirtaş yüzde 2.1, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.5, Doğu Perinçek ise yüzde 0.3 oy aldı.

1 Kasım 2015 yılında 7 milletvekili sayısı olan Denizli\'nin 24 Haziran seçimlerinde milletvekili sayısı 8\'e yükseldi. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, partilerin çıkardığı milletvekili sayısı da belli oldu. 1 Kasım seçiminde; AK Parti yüzde 45.47 ile 4 milletvekili, CHP yüzde 34.32 ile 2 milletvekili, MHP ise yüzde 14.73 ile 1 milletvekili çıkarmıştı. 24 Haziran seçimine göre ise AK Parti\'nin oy oranı yüzde 40.49\'a düşmesine rağmen 4 milletvekili çıkarmayı başardı. CHP de yüzde 28.22\'ye düşen oy oranıyla geçen seçime göre vekil sayısını 1 artırıp 3\'e çıkardı. Denizli\'de sürpriz bir çıkış yapan İYİ Parti ise yüzde 16.69 oy alarak 1 milletvekilliği kazandı. Oy oranı yüzde 9.24\'te kalan MHP ise milletvekili çıkaramadı. HDP ise yüzde 3.74 oy oranında kaldı.

Denizli\'de AK Parti oylarının düşmesine rağmen daha önce 4 olan milletvekili sayısını korudu. CHP de 2 olan milletvekili sayısını 3\'e yükseltti. İYİ Parti de Denizli\'den aldığı oy oranıyla 1 milletvekili çıkarmayı başardı. MHP ise 1 olan milletvekili sayısını kaybetti. Denizli\'de seçimin kazanını CHP ile İYİ Parti olurken, kaybedeni ise MHP oldu.

Denizli\'yi TBMM\'de AK Parti\'den Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök; CHP\'den Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan ve Haşim Teoman Sancar; İYİ Parti\'den ise Yasin Öztürk temsil edecek. AK Parti\'den Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök; CHP\'den Haşim Teoman Sancar ve İYİ Parti\'den Yasin Öztürk ilk kez Meclis\'e girdi.



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