Denizli'de aile faciası

Denizli'de psikolojik tedavi gördüğü belirtilen kimya öğretmeni 35 yaşındaki Pembe Hülya Tezel, banyoda bilekleri kesilmiş baygın halde, 7 aylık bebeği Öykü ise ölü olarak bulundu. Öğlen tatilinde geldiği evinde korkunç manzarayla karşılaşan matematik öğretmeni Fahri Tezel, sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.



Tezel çiftinin, İstiklal Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Ata Sitesi A Blok 1'inci kattaki evlerindeki olay bugün öğle saatlerinde ortaya çıktı. Oğulları 9 yaşındaki Salper'den sonra 7 ay önce Öykü adını verdikleri kızını dünyaya getiren, ancak doğumdan sonra psikolojik sorunlar yaşadığı ve panik atak teşhisiyle tedavi görmeye başladığı belirtilen, Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Pembe Hülya Tezel, bugün dersi olmadığı için okula gitmedi.



Anafartalar Lisesi'nde matematik öğretmeni olan Fahri Tezel, öğle tatilinde yemek için eve geldiğinde, yatak odasında kız bebeği Öykü'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Fahri Tezel, eşini de banyoda baygın, bilekleri kesilmiş olarak buldu. Gözyaşlarına boğulan Fahri Tezel'in telefonu üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Pembe Hülya Tezel'i, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kanaması durdurulup, midesi yıkanan Pembe Hülya Tezel yoğun bakım ünitesine alındı.



Ölen 7 aylık Öykü Tezel'in cenazesi de otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Morgu'na götürüldü. Otopside, Öykü'nün boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi.



Baba Fahri Tezel'in cinayet bürosunda ifadesi alınırken polis, anne Pembe Hülya Tezel'in ifadesi için yoğun bakım ünitesinden çıkmasını beklemeye başladı.



