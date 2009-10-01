Denizli'de aile dramı

Denizli'de işini kaybeden baba ve ailesi, 1 haftadır Denizli Devlet Hastanesinin bahçesinde sabahlıyor.



Honaz'ın Kızılyer beldesinde oturan Aziz Çalışkan, çalıştığı inşaat firmasından 1 hafta önce çıkarıldı. Yanında kaldığı annesi tarafından da evden atılan Çalışkan, eşi Elif Çalışkan, biri 2 aylık, diğeri 2 yaşındaki çocuklarıyla ortada kaldı.



Gidecek yer bulamayan baba Çalışkan, ailesiyle birlikte Denizli Devlet Hastanesi bahçesinde yaşamaya başladı.



Aziz Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, işini kaybettikten sonra annesinin yanından da ayrılmak zorunda kaldığını ve gidecek yerlerinin olmadığını belirtti.



Bir haftadır sokakta yaşadıklarını söyleyen baba Çalışkan, bakamadığı 2 aylık bebeğini evlatlık vereceğini söyledi.



Yardım için Valiliğe gittiğini, buradan 150 lira verilerek gönderildiğini ileri süren Çalışkan, şöyle dedi:



“Valiliğe gittim ama 150 lira para verdiler. 150 lirayla ile ev mi kiralarım, çoluk çocuğuma mı bakarım, bilmiyorum. Bir haftadan beri sokakta yaşıyoruz. Gündüzleri Atatürk Parkı'nda, geceleri hastane bahçesinde kalıyordum. Ama şimdi ona da müsaade etmiyorlar. Bir tek isteğim var. Çoluk çocuğumu bu sefillikten kurtarsınlar. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Artık işim yok. Bulamıyorum da. İki aylık çocuğumu evlatlık vermek istiyorum. Buna mecbur etmesinler.”



Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'a seslenen anne Elif Çalışkan da bebeğini evlatlık vermek istemediğini, devletin kendilerine yardım elini uzatmasını beklediklerini ifade etti.



