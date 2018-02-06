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Denizli'de Adnan Oktar hakkında suç duyurusu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Diyanet-Sen Şubesi üyesi bir grup imam, adliye önünde Adnan Oktar'ı protesto edip, hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu

06 Şubat 2018 21:11

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Diyanet-Sen Şubesi üyesi bir grup imam, adliye önünde Adnan Oktar\'ı protesto edip, hakkında Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.
Diyanet-Sen Şubesi üyesi bir grup imam, Denizli Adliye Sarayı önünde toplandı. İmamlar, televizyon programlarında İslam ahlakı ile bağdaşmayan görüntüler sergilediklerini söyledikleri Adnan Oktar\'ı, protesto etti. İmamlar adına açıklamayı Diyanet-Sen Denizli Şube Başkanı Mustafa Şimşek yaptı. Şimşek, Adnan Oktar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, \"Adnan Oktar, Diyanet\'i hedef alarak kurumu, halk gözünde zedelemeye çalışmaktadır. Adnan Oktar, Diyanet\'in gelirlerine gelince aklına İslam gelmekte ama kendisi eleştirildiğinde, özgür bir devlette herkesin yaşamına olduğu kadar kendi yaşamına saygı duyulması gerektiğini vurguluyor. Soruyoruz Adnan Oktar\'a: Senin nahoş görüntülerin özgürlükle meşru oluyor da devletin anayasası ve ekonomik yapısı üzerine kurulu olan Diyanet hangi mantıkla bütçeden istisna olabilsin? Bu durum sadece Diyanet\'in sorunu mu ki burada Diyanet suçlanıyor? İsrail\'e sevgi gösterisinde bulunan Adnan Oktar, İsrail ve Hristiyan memleketlerdeki dini kurumların bütçelerine de aynı mantıkla bakıyorsa, buna ancak gülünür\" dedi.
Hâkim ve savcılara seslenen Şimşek, \"İslam dininin genleriyle oynayan, halkın değerlerini bile bile aşağılayan, toplumda kin ve nefretin yaygınlaşmasına yol açan, devletin kurumlarına salya sümük saldıran, ahlaksızlığı fikir özgürlüğü diye servis eden bu şer unsurlarının İsrail ve FETÖ hayranlığı dahil arkalarında var olan güçler ve ekonomik beslenme kaynakları araştırılsın, hak etikleri ceza kendilerine verilsin\" dedi.
Şimşek ve beraberindeki imamlar, açıklamanın ardından adliye binasına girerek Adnan Oktar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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