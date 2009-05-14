Denizli'de 8 çocuk yemekten zehirlendi

Denizli'de gıda zehirlenmesi geçirdikleri belirtilen anasınıfı öğrencisi 8 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Çardak ilçesine bağlı bir köy ilköğretim okulunda öğrenim gören 8 anasınıfı öğrencisi, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle Çardak Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Daha sonra, gıda zehirlenmesi geçirdikleri bildirilen çocuklardan F.K. (6), N.A. (6), R.D. (6) ve F.Ü. (6) Denizli Devlet Hastanesine, E.G.(6), Y.Ü. (6), D.D. (5) ve F.S.(6) ise Servergazi Devlet Hastanesine sevk edildi.



Anasınıfı öğrencilerinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

