Denizlide 5 okulun yapım ihalesinin alan 2 firma konkordato ilan etti: 5 okul inşaatı yarım kaldı

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Denizli Adil Mustafa Musoğlu İlkokulu’nun yeniden yapım işini üstlenen ancak inşaatı yarım bırakarak kaçtığı öğrenilen firmanın konkordato ilan ettiği ortaya çıktı. Denizli’deki beş okulun yapım ihalesini alan iki firmanın da konkordato ilanının ardından okul inşaatları yarım kaldı.



Denizli’de inşaatları bir türlü bitmeyen okulların yapım işini üstlenen firmaların konkordato ilanı, tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, öğrencilerin yarım kalan okul inşaatları nedeniyle yaşadığı mağduriyeti TBMM gündemine taşıdı.



BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre okul inşaatlarının akıbetine yönelik CİMER aracılığıyla bilgi edinme başvurusunda bulunan CHP’li Karaca’ya yanıt, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü’nden geldi. MEB, öğrencilerin mağduriyetinin nasıl giderileceğini, okul inşaatını üstlenen müteahhide ne kadar ödeme yapıldığını ve okullar için ödenek ayrılıp ayrılmadığını soran Karaca’ya tasfiye işlemlerinin devam ettiğini, müteahhit firmanın inşaatları bitirmeden konkordato ilan ettiğini bildirdi. Bakanlık, okullara ödenek ayrılıp ayrılmadığına ve okulların ne zaman hizmete açılacağına ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.





Beş okul inşaatı yarım kaldı

İldeki beş okulun inşaat işini alan firmanın inşaatları bitirmeden konkordato ilan etmesiyle beş okulun yarım kaldığı bildirildi. Bakanlığın resmi verilerine göre, inşaatı yarım kalan Adil Mustafa Musoğlu İlkokulu’nun yapım işini üstlenen firmaya konkordato tarihine kadar 944 bin 640 TL ödendi. İnşaatı yarım kalan bir başka okul olan Gürlek İlkokulu için sözleşme imzalanan Lata Yapı İnşaat firmasının da 12 Mart 2018 tarihinde konkordato talebinde bulunduğu belirtildi.





Okulların 2018 yılında tamamlanması gerekiyordu

2018 yılında tamamlanması gereken okulların 2020 yılında halen bitirilmediğini ifade eden Karaca, “Bu okulların ödeneğinin ne kadar olacağı ve ne zaman teslim edileceği konusunda bir öngörü ve planlama da ne yazık ki yok” dedi. Karaca, müteahhitlerin yarattığı sıkıntının faturasının her gün iki kilometre yürüyerek başka okula gitmek zorunda bırakılan öğrencilere kesildiğini dile getirerek, “Yandaş müteahhitlerin uğrattığı kamu zararı kim tarafından ne şekilde telafi edilecek?” diye sordu. Karaca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuya doğrudan müdahil olmasını isteyerek, Denizli’deki mağduriyetin giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.