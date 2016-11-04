Denizli'de 5 mahallede kuduz karantinası

Denizli'nin Buldan ilçesindeki 5 mahalle, bir buzağıda görülen kuduz nedeniyle bugün karantinaya alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) Buldan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Hasanbeyler'de bir besiciye ait buzağının hareketlerindeki anormalliği takibe aldı.

Buzağıdan alınan numunede kuduz hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine, tedbir amaçlı Hasanbeyler ile birlikte civar mahallelerden Beyler, Gülalan, Dımbazlar ve Yeniçam karantinaya alındı.

Karantina kararı belediye hoparlörleri vasıtasıyla akşam saatlerinde halka ilan edildi. Mahallelere her türlü hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Buldan Devlet Hastanesi sağlık ekipleri tarafından da kuduz vakasının görüldüğü Hasanbeyler'deki vatandaşlara kuduz aşısı yapılmaya başlandı.

Süt ve sütten yapılan gıdaların da mahalleden çıkarılarak satılmasına izin verilmiyor.

Buldan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, kuduz hastalığının bir tek hayvanda görüldüğünü, ancak tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar karantina uygulaması başlattıklarını, başka hayvanlarda herhangi bir rahatsızlık olmadığı takdirde karantina uygulamasının en kısa sürede kaldırılacağını belirtti.

Yetkililer, vatandaşların içlerinin rahat olmasını, bu mahallelerden her türlü hayvani gıdanın çıkışının yasak olduğu için diğer bölgelerden gelen süt ve süt ürünlerini rahatlıkla tüketebileceklerini söyledi.