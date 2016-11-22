Denizli'de 33 iş adamı 'FETÖ'den tutuklandı

Denizli'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 'FETÖ'nün il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 33 işadamı tutuklandı.
89 işadamı gözaltına alınmıştı
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘FETÖ'nün il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan 89 iş adamından 34'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
33'ü tutuklandı
Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 34 kişiden 33'ü tutuklandı. Bölgedeki bir marketler zincirinin sahibi H.P'nin oğlu C.P, etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma kapsamında 4 hafta önce düzenlenen üçüncü dalga operasyonunda 89 zanlı gözaltına alınmıştı.