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Yaşam

Denizli'de 3 kişi 'uyuşturucu ticareti' yapmaktan tutuklandı

Tutuklanan kişilerden birinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi

29 Ocak 2018 23:59

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri yabancı uyruklu üç kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Ankara-Denizli karayolunda şehirler arası yolcu taşıyan otobüsü durdurdu.

Ekipler, durumundan şüphelendikleri Z.T. isimli kadının üzerinde ve çantasında yaptıkları aramada, bir kısmı hediyelik eşya içerisine, bir kısmı çanta astarına gizlenmiş 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Kurye olarak İstanbul'dan Denizli’ye uyuşturucu madde sevk etmeye çalıştığı öğrenilen şüpheli yolcunun bağlantılı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu S.A.H. da Atalar Mahallesi'nde yakalandı.

Kınıklı Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen başka bir operasyonda ise 1 kilo 140 gram esrar ele geçirildi, B.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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