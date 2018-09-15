Denizli'de 3 işçinin öldüğü vinç kazasına 5 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde yapımı süren Seyir Tepesi 1\'inci kısım yapay şelale inşaatında, sepetinde bulundukları vincin bomunun kırılması sonucu 30 metreden düşen Afganistan uyruklu 3 işçinin ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi\'ndeki, Pamukkale Belediyesi\'nin özel bir inşaat firmasına yaptırdığı Seyir Tepesi 1\'inci kısım yapay şelale inşaatında meydana geldi. İnşaatta duvar yapımında çalışan Afganistan uyruklu işçilerin sepetinde bulunduğu kule vincin birinci bomu kırıldı. İşçilerin bulunduğu sepet, yaklaşık 30 metreden yere çakıldı. Olayda, Afganistan uyruklu işçiler Muhammet İsa Palvamani (20), Lal Muhammet Rahimi (24) ve Ehsanollah Nabizadeh (19) öldü. Yaralanan Nurullah Aelishah (24) ise kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında vinç görevlisi, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı, taşeron firma yetkilisi ve vincin iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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