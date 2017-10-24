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Politika

Denizli'de 209 MHP'li istifa etti: Ülkücü kıyımı yapıldı

"Ülkücü hareketin kaderini, tek kişinin kararına bağlamak ülkücülük değildir"

24 Ekim 2017 16:15

Denizli’nin Buldan ilçesinde 209 kişi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) istifa etti. MHP Buldan İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Tuğrul, 7 Haziran 2015 seçimden sonra MHP’nin ve ülkücü hareketin ilkelerinin yönetim tarafından terk edildiğini söyledi.

İstifalarla ilgili basın açıklaması düzenleyen Tuğrul, "En demokratik haklarını kullandı diye partili arkadaşlarımız baba ocaklarından kovuldu. Başkalarına gösterilen hoşgörü milliyetçi ve ülkücü kardeşlerimize gösterilmedi. Tarihte hiç kimsenin yapamadığı ülkücü kıyımı maalesef ki bu yönetim tarafından yapıldı. Bizimle birlikte, bizden de fazla bedel ödeyen, dava yolunda bir ömür geçirenler 'Demokrasi, hürriyetçilik, şahsiyetçilik ilkesi yok sayılarak biat edilmedi' diye tek kalemde silindi. Ülkücü hareketin kaderini, tek kişinin kararına bağlamak ülkücülük değildir. Bu yönetim anlayışıyla Türk milletine hizmet etmenin mümkün olmadığı da gün gibi aşikâr olmuştur" diye konuştu.

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