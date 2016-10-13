Denizli'de 1,5 milyon alabalığın telef olduğu iddiasına soruşturma

Denizli'de, Menderes Nehri üzerinde özel bir şirkete ait üretim çiftliğinde yaklaşık 1,5 milyon alabalığın telef olduğu iddiası üzerine Çevre ve Şehircilik ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlükleri inceleme başlattı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy, Büyük Menderes Nehri üzerindeki üretim çiftliklerinde balıkların telef olması üzerine inceleme başlattıklarını belirtti.

Büyüksoy, Çivril Kaymakamlığının bilgisi dahilinde Çevre ve Şehircilik ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlüklerine bağlı ekiplerin incelemesinin sürdüğü bilgisini verdi.

Öte yandan, olayla ilgili jandarmanın da tutanak tuttuğu öğrenildi.

"Balıkların yarısı telef oldu"



Firma sahibi Osman Özpek, 44 havuzda bulunan balıkların neredeyse yarısının telef olduğunu, zararlarının 3,5 milyon liraya ulaştığını savundu.

Daha önce 4 kez daha aynı olayı yaşadıklarını, maddi kayıplarının 12 milyon liraya ulaştığını söyleyen Özpek, "Konuyu yargıya taşıdık ama sonuç alamadık. Meyve suyu fabrikalarının atık sularının Menderes Nehri'ne karışması sonucu nehirdeki canlılarla birlikte balıklar da telef oluyor. Çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

"Kirlenmeyi engellemeyiz"



Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven de konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, yılda iki kez meyve suyu fabrikasının atıklarından dolayı balık katliamının yaşandığını ifade etti.

Tesisin arıtmasının yetersiz olduğunu, bu nedenle canlıların zehirlendiğini belirten Güven, şunları kaydetti:

"Bu nehir, bizim bölgenin aynı zamanda içme suyu. Bu durumu yetkilere ilettik ama bir sonuç çıkmadı. Menderes Nehri ve Işıklı Gölü'nün ciddi sorunu var. Defalarca yazılar yazdık ancak cevap alamadık. Ceza verilse dahi komik seviyelerde veriliyor. 3-5 kuruş ceza veriliyor. Kirlenmeyi engellemeliyiz. Bölge gün geçtikçe daha kirli hale geliyor. Burada resmen doğa katliamı yaşanıyor. Ben buradan herkesi göreve davet ediyorum. Bu konuda çok hassas ve ciddiyiz, gerekirse üst makamlara çıkacağız."