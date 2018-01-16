T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizli yeniden İran'da

İSTANBUL,(DHA) Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Mustafa Denizli, yeniden İran'a döndü

16 Ocak 2018 20:10

İSTANBUL,(DHA)

Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Mustafa Denizli, yeniden İran\'a döndü. İran Ligi\'nde 11\'inci sırada olan ve Asya Şampiyonlar Ligi\'nde yer alan Tebriz\'in Traktor Sazi takımıyla 11 maçlığına anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde İran\'dan teklif aldığını açıklamıştı.
Traktor Sazi takımı, İran Ligi\'nde 21 puanla 11\'inci sırada yer alırken, düşme potasıyla arasında 4 puan bulunuyor.
Denizli, İran\'da daha önce Persepolis takımında görev yapmıştı. Mustafa Denizli\'nin sezon sonuna kadar 400 bin Dolar kazanacağı öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa DenizliLigiAsyaTebriz Traktor SaziTecrübeliTraktor SaziDenizliPersepolisDolar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24