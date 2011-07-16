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Yaşam

DENİZLİ VALİLİĞİNİN MAKAM ARACINA EL KONULDU DENİZLİ (A.A)

16 Temmuz 2011 16:37

-DENİZLİ VALİLİĞİNİN MAKAM ARACINA EL KONULDU DENİZLİ (A.A) - 16.07.2011 - Denizli Valisi Yavuz Erkmen, valilik makam aracı olarak kullanılan otomobilin kaçak olduğunun tespit edildiğini ancak olayda valiliğin sorumluluğunun bulunmadığını söyledi.  Erkmen, yaptığı açıklamada, Denizli Valiliğinin 20 FN 202 plakalı Mercedes S 350 L otomobiline, ikinci el olmasına karşın sıfır kilometreymiş gibi gösterilerek yurda usulsüz sokulan otomobillere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir 20. Sulh Ceza Mahkemesinin kararı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulduğunu ifade etti. Makam aracının 2005 yılında Vakıflar Bankası tarafından satın alınarak Valiliğe devredildiğini, olayın bankanın alım yaptığı firmanın aracı sıfırmış gibi satmasından kaynaklandığını düşündüğünü ifade eden Erkmen, şunları kaydetti:  ''Gümrük Müsteşarlığının yurt dışından kaçak yollarla yurda sokulan araçlarla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, kullandığımız makam aracının da kaçak olduğu tespit edildi. Vakıflar Bankasının toplu alım yaptığı yer, her halde bunları yurt dışından sıfır diye getirip satıyor. Fakat bu araçlar yurt dışında kullanılmış. Türkiye'de kaçak araçlara yönelik bir araştırma yapılıyordu, bu aracın da bu şekilde, yani kullanıldıktan sonra Türkiye'ye sokulduğu anlaşılıyor. Savcılık yüze yakın araca el koyma kararı verdi.'' Erkmen, kararın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşüp yediemin olarak otomobili Denizli'de muhafaza ettiklerini söyledi.  Olayda valiliğin sorumluluğunun olup olmadığı yönündeki soru üzerine, Erkmen böyle bir sorumluluğun söz konusu olamayacağını ifade ederek, ''Araç 2005'te alınmış, bizden önce. Alanların da bir kabahati yok, onlar da acenteden sıfır diye alıyor, nereden bilsinler?'' dedi.

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