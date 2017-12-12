Denizli Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Valiliği tarafından yapılan açıklamada vali, vali yardımcıları ve özel kalem müdürünün isimlerinin kullanılarak, iş adamlarının telefonla arandığı, yardım kampanyası adı altında para istenerek dolandırıcılık yapıldığı belirtildi. Valilik, dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Denizli Valiliği\'nde yapılan yazılı açıklamada, Valiliğin veya herhangi bir kamu kurumunun iş adamlarından, esnaftan ya da vatandaşlardan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yönteminin olmadığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Denizli Valisi, Vali Yardımcıları, Özel Kalem Müdürü\'nün adları kullanılarak, iş adamlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, çeşitli bahanelerle Valiliğimiz adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunarak dolandırıcılık teşebbüslerinin artarak devam ettiği tespit edilmiştir. Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon gibi yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesidir.\"

Valilik, dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.