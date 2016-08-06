Denizli Ticaret Odası Başkanı tutuklandı

Denizli'de darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında polisin başlattığı operasyonda 10 gün önce gözaltına alınan ve bugün adliyeye çıkarılan 20 işadamı ve bürokrattan 19 tutuklandı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 15 Temmuz soruşturması kapsamında il yapılanmasına yönelik geçtiğimiz operasyon düzenledi.



Yapılan operasyonda kapsamında aralarında TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ve eski Meclis Başkanı Habib Yıldız ile birlikte işadamları ve esnafların bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.



Emniyette ifadeleri alınan Necdet Özer, Habib Yıldız, işadamı Ali Çelikkol, diş merkezi sahibi Alaattin Yavaşlar, Abdurrahman Kaplan, kuyumcu İskender Damgacı, Hüseyin Moralıoğlu, etiket firması sahibi Bilal Gören, okul sahibi Ali Süt, tabldot firması sahibi Levent Yaşar, Mehmet Yavaş, Osman Özen, eski genel sekreter Adem Oklu, Ahmet Özkan Haybat, Sezai Günalp, Özkan Atik, müteahhit Veli Aytuğ, döviz bürosu sahibi Hasan Basri Metin, Mehmet Yılmaz ve eski TKDK Koordinatörü Ümit Dağdeviren bugün mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Tutuklananların arasında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin eşinin dayısı olan ve 2004-2009 yıllarında Denizli Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği ve encümen başkanlığı yapan Sezai Günalp de bulunuyor.

Operasyon kapsamında ise E.A., A.Y., M.B., Y.S., D.İ., A.A., İ.H.K., B.İ. ve M.C.İ. olmak üzere 9 kişi de aranıyor. Aranan bazı kişilerin yurt dışında olduğu da öğrenildi.