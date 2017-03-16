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15 Temmuz Darbe Girişimi

Denizli merkezli 'FETÖ' operasyonunda 28 gözaltı

Denizli'nin yanı sıra Bursa, Isparta, Aydın, Manisa, İstanbul, İzmir, Konya ve Samsun'da 37 adrese operasyon düzenlendi

16 Mart 2017 00:38

Denizli merkezli 9 ilde,  'FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gerçekleşen operasyonda, aralarında mesleklerinden ihraç edilen ve açığa alınan eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 28 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 37 emniyet mensubu için gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'nin yanı sıra Bursa, Isparta, Aydın, Manisa, İstanbul, İzmir, Konya ve Samsun'da 37 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında mesleklerinden ihraç edilen ve açığa alınan emniyet müdürlerinin de bulunduğu 28 eski emniyet çalışanı gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı bildirildi.

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