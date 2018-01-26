Denizli-İstanbul uçağı kalkış sırasında arızalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ- İstanbul uçağı, Çardak Havalimanı\'ndan kalkış yapacağı sırada, motorundaki arıza nedeniyle pis sonunda kaldı. Arızası giderilemeyen uçak, hangara çekildi, uçuş iptal edildi.
Denizli Çardak Havalimanı\'ndan bu sabah saat 06.25\'te kalkacak THY uçağında, motor arızası meydana geldi. Kalkış için piste gelen uçak, motorundaki arıza nedeniyle havalanamayarak pist sonunda kaldı. Havalanmayan uçaktan tahliye edilen yolcular aprona alındı. Arızası giderilemeyen uçak, hangara çekildi. Bazı yolcular uçuşlarını iptal ederken, geri kalan yolcuların ise 14.50 uçağıyla İstanbul\'a gönderildiği öğrenildi.