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'Denizli ile aramızda aşk yok'

Hatice Aslan, Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile çıkan aşk dedikodusu için, "Böyle bir ilişki yok' dedi.

22 Ocak 2009 02:00

Hatice Aslan, Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile çıkan aşk dedikodusu için, "Böyle bir ilişki yok' dedi.

Süpriz aşk iddiası

Altın Portakallı sinema sanatçısı Hatice Aslan, Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile çıkan aşk dedikodusu için, "Böyle bir ilişki yok. Herhalde beni birilerine benzetmişler. Ben şu anda sadece Üç Maymun’un Oscar’a aday olup olmayacağı konusunda büyük bir heyecan içindeyim. Böyle önemli bir günde bu tür haberlerin içinde yer almak istemiyorum" dedi.
Mustafa Denizli ise yaptığı açıklamada Hatice Aslan ile üç yıldır tanıştıklarını ancak aralarında bir ilişki olmadığını söyledi.

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