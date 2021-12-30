Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nden genelev kararı

Denizli Merkezefendi İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, Bozburun Mahallesinde bulunan genelevi kapatma kararı aldı. Kaymakamlığa yapılan iki başvurunun ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, konuyu gündemine aldı. Meclis genelevin kapalı kalmasına karar verdi.

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Bozburun Mahallesi'nde bulunan genelev salgınının ilk başladığı dönemde kapatılmıştı. O dönemde yaşanan vaka artışlarından sonra Merkezefendi İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 16 Mart 2020 tarihinde genelevin kapatılmasına karar vermişti.

Sözcü'nün haberine göre, o tarihten bu yana kapalı durumda bulunan genelev işletmecisinin iki kez kaymakamlığa başvurarak genelevin faaliyetlerine yeniden izin verilmesini istediği ortaya çıktı. İlk başvurusunu bu yıl Temmuz ayında yapan işletmeci talebin reddedilmesi üzerine Eylül ayında ikinci kez başvuruda bulundu.

Konunun il genelini ilgilendirmesi nedeniyle başvurunun değerlendirilmesi Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisine bırakıldı. Bu yıl Koronavirüs tedbirlerini görüşmek üzere 39'ncu kez toplanan meclis ise genelevin kapalı kalmasının devamına karar verdi.