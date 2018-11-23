Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) tarafından bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen, ev tekstilinden plaj giyimine kadar son koleksiyonların defilelerle tanıtıldığı Denizli Fashion Week başladı.

DETGİS tarafından Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı\'nda düzenlenen, moda dünyasının ilgiyle takip ettiği Denizli Fashion Week dün başladı. Etkinlikte, toplam 14 tekstil üreticisi firma, ev tekstili ve plaj giyiminde tasarladıkları son kreasyonlarını mankenlerle tanıttı. Defileye başta iş insanları olmak üzere modayı yakından takip edenler ve tasarımcılar yoğun ilgi gösterdi.

DETGİS Başkanı Mustafa Koltuksuz, \"Firmalarımız yeni koleksiyonlar hazırladı. Denizli\'de kalıbın dışına çıkılarak farklı bir alanda da koleksiyon çıkardılar. Defilede kendi koleksiyonlarını tanıtırken, hikayesi olan koleksiyonlar da oluşturmalarını istedik. Bunu yaparken de kendi emeğimizle ürettiğimiz ürünleri kullanmalarını talep ettik. Bu konsept sayesinde normalde havlu, bornoz ve çarşaf üreten firmaların birbirinden farklı dış giyimler üretebildiklerini gördük. Firmaların gelişimleri bizleri hem şaşırttı, hem de mutlu etti. Denizli\'de tekstilin sadece ev tekstilinden ibaret olmadığını etkinlikte gösteriyoruz\" dedi.

Konuşmanın ardından Denizli Fashion Week kapsamında firmaların ev tekstili ve plaj giyiminde tasarladıkları son kreasyonlar mankenler tarafından podyumda tanıtıldı. Etkinlik bugün sona erecek.

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