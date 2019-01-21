Denizli Emniyet Müdürü Demir: FETÖ ile mücadelede gevşemeye müsaade yok (Tekrar)

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Fethullahçı Terör Örgütü\'ne (FETÖ) yönelik operasyonların ilk günkü gibi sürdüğünü belirterek, \"Bu konuda en ufak bir gevşemeye müsaade edemeyiz\" dedi.

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın mensuplarına yönelik düzenlenen \'Kent Haberciliği\' eğitim seminerine katıldı. Demir, kolluk kuvvetlerinin tanımı, görev ve sorumlulukları konusunda bilgiler verdi. Denizli\'de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi\'nin yaygınlaşmasıyla birlikte mala karşı işlenen suçlarda önemli bir azalma olduğunu dile getiren İl Emniyet Müdürü Demir, asayişi sağlamaya yönelik uygulamaların sonucunda da Denizli\'nin huzurlu bir şehir haline geldiğini söyledi. Trafik denetimleri hakkında da bilgi veren Demir, \"Trafik denetimleri konusunda gelen rakamlar oldukça sevindirici. 2016 yılında 41 milyon ceza kesilirken, bu rakam 2017\'de 30 milyona geriledi. 2018 rakamlarının henüz açıklanmamasına rağmen izlenim ceza uygulamalarında düşüş olduğu yönünde\" dedi. Emniyet Müdürü Demir, FETÖ\'ye yönelik çalışmaların da kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, \"Söz konusu terör örgütüne yönelik operasyonlarımız ilk günkü gibi amansız devam ediyor. Bu konuda en ufak bir gevşemeye müsaade edemeyiz\" diye konuştu. Eğitim programı soru cevap bölümüyle sona erdi.



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