Denizli dünya kekik ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor

Denizli, ilçe ve köylerinde yapılan kekik üretimi ile tek başına dünya kekik ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor.

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, AA muhabiri Mustafa Çiftçi'ye yaptığı açıklamada, kekiğin dünyada talep gören önemli tıbbi aromatik ürünler arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'de kekik üretimine en uygun toprağa sahip yerlerin başında Denizli'nin yer aldığını ve Türkiye kekik üretiminin yüzde 80'inin Denizli'de yapıldığını belirten Tefenlili, Güney ve Çivril ilçeleri ile Pamukkale travertenlerinin arka yüzünde bulunan Akçapınar, Eymir, Haytabey köylerinde yaklaşık 79 bin dekar alanda sürdürülen kekik üretiminin ise dünya kekik ticaretinin yüzde 60'lık bölümüne denk geldiğini kaydetti.

Tefenlili, Türkiye'de geçen yıl toplam 90 bin dekar alanda yaklaşık 13 bin ton kekik üretimi yapıldığını ve bunun 11 bin tonunun Denizli'de gerçekleştiğini dile getirdi. Kekik üretiminin yaklaşık 2 bin tonunun iç piyasada üretildiğini, kalan kısmının ise ihraç edildiğini ifade eden Tefenlili, bu yıl ki kekik üretiminin Türkiye genelinde 14 bin 500 tona ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Gıda ve ilaç sanayisinde hammadde olarak kullanılan kekiğe, son yıllarda alternatif tıp uygulamalarıyla kullanım alanının yaygınlaşması nedeniyle başta Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerinden talebin arttığını belirten Tefenlili, bunun da kekiği ekonomik değeri giderek yükselen bir ürün haline getirdiğini ve geçen yıl 2,50-3,50 lira arasında değişen kilo fiyatının bu yıl 4 liranın üzerine çıktığını kaydetti.

Denizli'de 15 yıldır kekik üretimi yapan çiftçilerden Mevlüt Ergil ise mart-nisan döneminde ekimi yapılan kekik bitkisinin, temmuz-ağustos döneminde hasat edildiğini belirtti.

Tarlaya yapılan kekik ekiminin ardından periyodik bakım işleri yapılmak koşuluyla 10 yıl boyunca ürün alınabildiğini anlatan Ergil, kekiğin önemli geçim kaynaklarından olduğunu ifade etti.