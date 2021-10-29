Denizli'de tartışılan sağlık çalışanları heykelleri kaldırıldı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin Covid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkındaki estetik ve mimari yapısı nedeniyle yoğun eleştiri alan heykeller, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Merkezefendi Belediyesi'nin sağlık çalışanları için Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'ndeki alana inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan ve gündem olan heykeller, dün gece saatlerinde kaldırılarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna götürüldü.

Heykellerin yerine "Çalıştıkça büyür aşkımız" yazılı kalp şeklinde bir simge yerleştirildi. Heykellerin Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın talimatıyla kaldırıldığı belirtildi.