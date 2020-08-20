Denizli'de iptal edilen sokak düğünleri, valilik önündeki eylemden sonra izne bağlandı!

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Koronavirüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplanmıştı. Alınan karara göre sokak düğünlerinin yasaklanıp ve sadece düğün salonlarında yapılma kararı alınırken, bunun üzerine düğün hazırlıkları yapacak olan vatandaşlar ve müzisyenler büyük tepki gösterdi.



Denizli Valiliği’nin önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup alınan karara tepki göstererek protesto etti. Ardından valilikte kararın düzeltilmesini isteyen vatandaşlar Denizli Valisi Ali Fuat Atik'le konuşmak için ısrar ederken, binaya beş vatandaş alınarak karar hakkında görüşme yapıldı.



Vatandaşlar tepki göstermesi durumundan dolayı polis ekipleri bir süre vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Alınan yeni karara göre sadece bu hafta sonu geçici olmak üzere 2 saatlik izin verildi.

"Düğün salonu tutmaya gücüm yok"

Hemşire olduğunu ve düğünü sürekli olarak ertelediğini belirten Havva Bakan, “Hemşireyim, Şubat ayında nikahımı yaptım, Nisan ayında düğünümü yapacaktım. Dördüncü defa düğünüm erteleniyor, benim maddi durumum el vermiyorsa ben 4 defa düğün erteliyorsam benim düğün salonu tutmaya gücüm yok artık. Bitti yani para yok” dedi.

"İkinci kez davetiye dağıtıyoruz"

Oğlunu evlendirecek olan Dudu Özuysal, “İkinci defa davetiye dağıtıyoruz, madem bu karar verilmişse saygıda duyuyoruz ama ayın 1’inden sonra yapsınlar madem, ben neden bu kadar davetiye dağıttım. Bütün sahiller açık, düğün salonlarında Koronavirüs bulaşıyor ama ev düğünlerine gelince yasak” diye konuştu.

2 saat izin

Valilik önünde toplanan vatandaşlardan sırayla içeri alınan ve durumları dinlenmesinin ardından vatandaşlara durum bildirildi.



Hafta içinde düğünü olan İsmail Arslan, “Emniyet amirliğinin bize söylediği kelime bu hafta geçerli olan düğün tarihleri için 2 saat müsaade ediyorum. Kendimi sıkarak izin veriyorum. Ama bu hafta harici tarih olan kendi iptal ederek düğün salonu tutabilir. 2 saat aşırıya kaçmadan ve müzik sesi fazla olmadan olabilir” dedi. (İHA)