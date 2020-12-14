Denizli'de foseptikte suyun tahliyesinde zehirlenen 8 işçiden 4'ü hayatını kaybetti

Denizli'de foseptikte suyun tahliyesinde pompanın egzozundan zehirlenen 3 işçi çukurda, biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de foseptik çukuruna giren 8 inşaat işçisi suyun tahliyesi sırasında zehirlendi. İşçilerden 4'ü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı.



Dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi. Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi.

Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Foseptikten çıkarılan 5 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Aykut Kayalar, Şevket Çetin ve Emrullah Albayrak adlı işçilerin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden biri daha öldü. Ölen işçinin kimliği açıklanmadı.