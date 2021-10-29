Denizli'de amca, yeğenini ipotek kavgası nedeniyle tüfekle öldürdü

Denizli'de ortak oldukları lavanta bahçesini kredi için ipotek ettirmek isteyen Mustafa A. ile karşı çıkan kardeşi arasında tartışma çıktı. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan Mustafa A., peşinden gelen yeğeni Hasan A.'yı tüfekle öldürdü.

Olay, Pamukkale ilçesi Akçapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. ortağı olduğu kardeşi İsmail A.'nın yanına giderek kredi çekmek için lavanta bahçesini ipotek ettirmek istedi. Bu duruma karşı çıkan İsmail A. kardeşi Mustafa A. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından iki kardeş birbirinden şikâyetçi oldu. Aradan geçen süre zarfından tekrar karşılaşan iki kardeş yine tartışmaya başlarken, yakınlarının araya girmesi sonucu ayrıldı.

Göğsünden vurdu

Kavganın ardından olay yerinde ayrılan Mustafa A. mahalle arasında bulunan çeşmeye giderek su doldurmaya başladı. Bu sırada arkasından gelen yeğeni Hasan A.'yı fark eden amca Mustafa A., yanına bulundurduğu av tüfeğini çıkarıp ateş etti. Göğsünden aldığı isabet sonucu Hasan A. öldü.

Amca Mustafa A. paniğe kapılarak olay yerinden kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, olay yerinden firar eden amca Mustafa A.'nın daha sonra Akköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, suç aletiyle birlikte teslim oldu.