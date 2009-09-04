Denizli Cezaevi'nde işkence iddiası

Yunus Kalkan, adı bir cinayete karıştığı için şu anda Denizli D Tipi Cezaevi’nde cezasını çekiyor. 4 yıldır cezaevinde bulunan Kalkan'ın 10 yıl daha hapis cezası var.

Kalkan ailesi, oğullarının cezaevinde işkenceye maruz kaldığı iddiasında bulundu.

Yunus Kalkan’ın babası Kemal Kalkan, “14 Ağustos’ta ziyarete gittiğimiz gün sabah görevliler tarafından öldüresiye dövülmüş, darp edilmiş. Kulağından, boğazından kan akıyordu ve iki gözü kan içerisindeydi. Yüzü mosmor, sırtı, kolları, bütün bedeni her tarafı kıpkırmızı mosmor hale getirilmiş, üzerine su sıkılmış, böyle bir vahşet görmedik. Bu cezaevine biz çocuğumuzu böyle mi emanet ettik. Oğlumun can güvenliğinin sağlanmasını istiyorum” dedi.

Anne Gülseren Kalkan’da , “Yetkililerden talebim var önce çocuğumun tedavisinin yapılmasını istiyorum. Çünkü daha ilaçları verilmemiş, ilaç yok diye çocuğuma ilaç vermemişler”diyor.

Kalkan ailesi, Adalet Bakanlığı ve Denizli Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.