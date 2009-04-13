Denizli belediyesinden Kızılay'a destek

Denizli Belediyesi, bir bölümünü Türk Kızılayı Denizli Şubesinin kullandığı, mülkiyeti belediyeye ait binanın tamamını 25 yıllığına bedelsiz olarak Kızılaya verdi.



Denizli Belediyesindeki protokol töreninde konuşan Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci, bedelsiz tahsis kararının geçen yıl Belediye Meclisi tarafından alındığını belirtti.



Zeybekci, şu bilgileri verdi:



"Denizli Belediye Başkanlığının, belediyeyi uzun süre bağlayıcı işlere imza atmaması gerektiği yönündeki hassasiyetimizden dolayı protokolü bugüne bıraktık. Bu protokol, yeni dönemdeki ilk protokolümüzdür. Denizli Belediyesine ait, Uçancıbaşı Mahallesi'ndeki binanın tamamını Türk Kızılayına 25 yıllığına tahsis ediyoruz."



Kızılay Derneği Denizli Şube Başkanı Habib Yıldız da bina tahsisinin şube faaliyetlerini önemli ölçüde artıracağını kaydederek, "Denizli Belediyesi bizlere her zaman destek verdi. Bu protokolle şubemizin önemli eksiklikleri giderilecek ve hedefe daha kısa sürede ulaşılacaktır" dedi.

