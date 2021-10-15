Denizli Belediyesi de TÜGVA için seferber olmuş: Aylık 32 bin 550 TL'ye bina kiralayıp vakfa vermişler

Kadrolaşma listeleri ve kamu binalarının usulsüz tahsisleriyle gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) için Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin de seferber olduğu ve aylık 32 bin 550 TL kira ödediği binayı, vakfın kullanımına sunduğu ortaya çıktı.

Sayıştay "T Vakfı" diyerek gizlemişti

Sayıştay, AKP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılı mali hesaplarına yönelik yaptığı incelemede mevzuata aykırı şekilde taşınmaz tahsislerine yönelik tespitlerde bulunurken, taşınmaz kiralanan vakıflardan birini de "T Vakfı" ifadesiyle kayda geçirmişti. Vakfa ilişkin kamuoyuna sızdırılan belgeler arasında yer alan bir protokolle, Sayıştay'ın kayda geçirdiği "T Vakfı"nın TÜGVA olduğu ortaya çıktı.

Protokole göre Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında aylık 21 bin 250 TL'ye kiraladığı binanın kullanımını tamamen TÜGVA'ya devretti. Aynı şekilde yapılan kiralama 2018'de de tekrarlandı. Aylık 32 bin 550 TL'lik kiralama bedeli belediye bütçesinden karşılandı.

Belediyenin sorumlulukları

"Öğrenci Barınma ve Konaklama ve Öğrenci Yurt Hizmetinin Sağlanması" protokolü kapsamında belediyeye bazı yükümlülükler de getirildi. Bu doğrultuda belediyenin sorumlulukları şöyle sıralandı:

"Ortaöğretim ya da yükseköğrenim öğrencilerinin konaklama imkanı için konukevi, yurt, apart, daire, mesken gibi binaları binaları tespit etmek. Bahse konu binalar için kira ve ilgili vergiler ile bunun gibi giderleri ödemek. Sözleşme sonrası ilgili binaları/yapıları/meskenleri öğrenci, konukevi, barınma/konaklama hizmeti/yurt hizmeti vermesi amacıyla Türkiye Gençlik Vakfı'na teslim etmek."