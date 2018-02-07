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Denizli Barosu: Türkiye ibaresinin kaldırılması girişimi TBB'yi itibarsızlaştırır

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Barosu Başkanı Müjdat İlhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında, Türkiye Barolar Birliği'nin isminin önünden 'Türkiye' ibaresinin kaldırılması gerektiği konusundaki sözleri ile ilgil

07 Şubat 2018 17:48

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Barosu Başkanı Müjdat İlhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın partisinin grup toplantısında, Türkiye Barolar Birliği\'nin isminin önünden \'Türkiye\' ibaresinin kaldırılması gerektiği konusundaki sözleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Baro Başkanı İlhan, bu girişimin Türkiye Barolar Birliği\'ni ve savunma örgütlerini itibarsızlaştıracağını, hukukun ve hukuk devletinin büyük zarar göreceğini ifade etti.
Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Barolar Birliği\'nin adını, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu\'ndan aldığını, bütün baroların katılmasıyla oluşan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğunu söyledi. Adındaki \'Türkiye\' ifadesinin, bütün illerin barolarının ortak paydasını oluşturduğunu ve baroların çatı örgütü olduğunu belirtti.
Milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde, baroların ve Türkiye Barolar Birliği\'nin ne kadar hassas davrandığının ortada olduğunu, bu yönde bir açıklamanın 110 bin avukatı üzdüğünü ifade eden İlhan, \"Şu bilinmelidir ki; Türkiye Barolar Birliği ve barolar yargının asli unsuru olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatların kanuna dayalı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Birçok meslek örgütünde üyelik ihtiyariyken, serbest avukatlık icra etmek isteyen, kanun gereği barolara üye olmak zorundadır. Bu hassasiyetin farkında olan barolar ve Türkiye Barolar Birliği her zaman hukukun üstünlüğünü ilke edinerek devletinin, milletinin yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir\" dedi.
İlhan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
\"Türkiye Barolar Birliği\'nin önündeki \'Türkiye\' ibaresinin kaldırılması, ayrıca belirtildiği gibi illerde farklı baro oluşumların önünün açılması halinde, bölünmüş, parçalanmış, etnik kimliklere ve inançlara dayalı baroların ortaya çıkması mümkün olacaktır. Türkiye Barolar Birliği\'ni ve savunma örgütlerini itibarsızlaştıracak bu girişimden hukukun ve hukuk devletinin büyük zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle savunma örgütünün tüm ülkeye aidiyetini anlatan Türkiye sözcüğünün kaldırılmasına ilişkin girişimin durdurulması çağrısını kamuoyuyla paylaşırız.\"

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