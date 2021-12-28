Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu: Saldırgan köpek yoktur, kötü sahip vardır

Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve Denizli Barosu Hayvan Hakları İnisiyatifi, “Unutmayalım ki; saldırgan köpek yoktur, kötü sahip vardır” açıklamasını yaptı.

Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve Denizli Barosu Hayvan Hakları İnisiyatifi Platformu, ortak basın açıklaması yaparak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sokak hayvanlarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirten genelge yollanması üzerine; bazı illerde yerel yönetimlerin sokak hayvanlarını toplamaya başlamasına tepki gösterdi.

"Hayvanların yaşam alanı doğadır"

Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Damla Nur Yollu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı açıklamada, “Hayvanların yaşam alanları barınaklar değil; doğadır. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde de hayvanların yaşam alanının sokaklar olduğu ve yaşam alanlarından koparılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Nitekim 6.maddesi uyarınca müşahade yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen, 5199 sayılı kanunun hayvanların kaydedildikten sonra alındıkları ortama bırakılmaları esastır. Yasaya aykırı işlem yapanlar hakkındaki yasal sürecin, Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz” diye konuştu.

"Kanuna uygun kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezleri kurulmalı"

Denizli Barosu Hayvan Hakları İnisiyatifi Platformu Dönem Sözcüsü Nuray Sürücoğlu ise şunları söyledi:

“Platform olarak, usulsüz yapılan toplamalara karşı olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tüm Türkiye’deki dernek ve hayvanseverlerin birlik ve beraberlik içerisinde organize olmaları ve kendi belediyelerine, kanuna uygun kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi kurmaların konusunda yaptırıcı olmalarını istiyoruz. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan’ı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Platformumuzun kuruluşundan bu yana, Osman Zolan ile hayvanlar konusunda birlikte çok yol aldığımızı, Türkiye’ye örnek bir il teşkil edeceğimizi ve bu yolda olumsuzlukların yaşanmayacağını düşünüyoruz. Denizli'de şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Unutmayalım ki; saldırgan köpek yoktur, kötü sahip vardır." (ANKA)