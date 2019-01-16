Denizli-Antalya yolunda, 'kar' nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de etkili olan kar nedeniyle, Denizli Antalya yolunda ulaşım durma noktasına geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Denizli\'de kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. Denizli- Antalya yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Cankurtaran mevkii ve Kazıkbeli Geçidi\'nde sürücüler zor anlar yaşadı, birçok araç yolda kaldı. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Kazalar ve yolda kalan araçlar nedeniyle Antalya\'dan Denizli yönündeki trafik durma noktasına geldi. Karayolları ekipleri, yolu açabilmek için kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolun giriş ve çıkışlarında bekleyen polis ekipleri ise oluşturulan kontrol noktasında zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.

Bu arada, şehir merkezindekiler de kartopu oynadı, camdan horoz heykeli ile birlikte fotoğraf çektirdi. Belediye ekipleri ise cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

FOTOĞRAFLI