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Yaşam
Deutsche Welle

Denizlere plastik akıyor

Amerikalı ve Avustralyalı bilim insanlarının araştırması denizlerdeki kirliliğin vardığı boyutlara ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, her yıl tonlarca plastik atık denizlere taşınıyor.

13 Şubat 2015 15:37


Amerikalı ve Avustralyalı bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü araştırmanın sonuçları Amerikan bilim dergisi Science'ta yayımlandı. Araştırmaya göre, her yıl devasa miktarlarda plastik atık denizlere taşınıyor. Sadece 2010 yılında 4,8 milyon ila 12,7 milyon plastik atığın denizlere aktığı saptandı.

Araştırmacılar, bu sonuçlara denize kıyısı olan ülkelerdeki atık akımlarını inceleyerek vardı. Atina'daki Georgia Üniversitesi'nin de desteğiyle şu sorulara yanıt arandı: Bir ülkede ne kadar atık oluşuyor? Atıklar arasında plastik atıkların oranı nedir? Bunlardan ne kadarı herhangi bir işlemden geçmeden doğrudan çevreye atılıyor?

Atık miktarı artabilir

Araştırmacılar, atıkların imha edilmesi ve geri dönüştürülmesi imkânlarının iyileştirilmemesi halinde 2025 yılına kadar denizlerdeki plastik atık miktarının 155 milyon tona ulaşabileceği uyarısında bulunuyor. Bunun sonucu olarak da denizlerin tabanındaki çöp miktarının giderek artabileceğini belirtiyorlar.

Denizlerde kirliliğe yol açan en önemli faktörlerden birinin atıkların işlemden geçirilmemesi veya yapılan işlemin gerektiği gibi olmaması olduğu ifade ediliyor. Araştırmacılar, bu atıkların önemli bir kısmının rüzgâr veya akarsular aracılığıyla denize taşındığını belirtiyor. Çöplerini denize döken veya ağlarını denizde kaybeden balıkçı gemilerinin de kirliliğe yol açtığı ifade ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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