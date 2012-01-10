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Yaşam

Denizlerde fırtına uyarısı ANKARA (A.A)

10 Ocak 2012 18:22

-Denizlerde fırtına uyarısı ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Marmara ve Ege'de fırtına beklendiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da bu gece ve yarın meydana gelecek fırtınanın, kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden esmesi bekleniyor. Ege'de ise bu akşam başlayacak fırtınanın, perşembe günü sabah saatlerine kadar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden esmesi tahmin ediliyor. Açıklamada, fırtına nedeniyle denizcilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

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