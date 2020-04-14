Denizlerde av yasağı yarın başlıyor

Türk karasularında 1 Eylül'de başlayan denizlerde av sezonu 15 Nisan itibariyle sona erecek.



Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, sezonun balıkçılar açısından pek iyi geçmediğini belirterek teknelerin hamsi avı ile ancak masraflarını karşılayabildiklerini söyledi.



Sezona palamut ve istavrit avı ile başladıklarını ancak palamut avında umduklarını bulamadıklarını belirten Mutlu, erken gelen hamsi avı ile umutlanmalarına rağmen bekledikleri gibi bir sezon geçiremediklerini kaydetti.

Hamsi sezonun erken başlamasının ardından büyük teknelerin 1 Ocak itibariyle Gürcistan sularına hareket ederek avlandıklarını belirten Mutlu, hamsi avının az olması ve dünyayı saran yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle beklenen avcılığın bu sezon olmadığını ifade etti.