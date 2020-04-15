Denizlerde av yasağı başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019-2020 balıkçılık av yasağının 15 Nisan tarihi itibariyle başladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 31 Ağustos 2019 gecesi açılan balıkçılık av sezonunun, tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılığın bugün itibariyle sona erdiğini belirtti.



Göçmen balık avcılığının, balığın biyolojisi ve su sıcaklığı gibi çevresel faktörlerin etkisiyle yıldan yıla farklılık gösterdiğine dikkati çeken Pakdemirli, sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı açısından verimli geçtiğini ifade etti.



Bakan Pakdemirli, deniz ve iç su kaynaklarını koruyarak su ürünleri avcılığının sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapıldığını ve bu sayede yasa dışı avcılıkla etkin mücadele edildiğini söyledi.